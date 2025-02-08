Фигуристке Нугумановой разбили лобовое стекло машины

Фигуристка Елизавета Нугуманова сообщила, что на нее было совершено нападение.

Инцидент произошел в пятницу, 7 февраля, когда спортсменка находилась в салоне своего автомобиля недалеко от жилого дома.

«Машина такси встала прямо на пешеходном переходе передо мной загородив проезд однополосного движения. Мужчина пассажир вышел из машины такси со зверским лицом побежал ко мне, совершив множественные удары по моей машине лобового стекла (стекло в итоге все разбилось и осколки попали внутрь машины), после мужчина скрылся и ушел в ЖК», — написала Нугуманова в своих соцсетях (орфография и пунктуация автора сохранены).

Елизавете Нугумановой разбили лобовое стекло машины. Фото соцсети

22-летняя фигуристка отметила, что написала заявление в полицию по факту нападения.

Нугуманова — серебряный и бронзовый призер этапов серии «Гран-при» среди юниоров, бронзовый призер Warsaw Cup (2019).