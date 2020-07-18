Фигуристка Екатерина Александровская погибла, выпав из окна

Чемпионка мира по фигурному катанию среди юниоров Екатерина Александровская погибла, выпав из окна, сообщает Telegram-канал «112».

— Чемпионка мира по фигурному катанию среди юниоров Екатерина Александровская погибла, выпав из окна с 6-го этажа, — говорится в сообщении Telegram-канала. — Тело обнаружили под окнами дома. Инцидент произошёл сегодня ночью. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Александровская родилась 1 января 2000 года. До конца 2011 года занималась как одиночница, с 2012 года начала выступать в парах. В 2016 году спортсменка сменила спортивное гражданство на австралийское и стала выступать в паре с Харли Уиндзором. Зимой 2017 года вместе с Уиндзором она стала чемпионкой мира среди юниоров.