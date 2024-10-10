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10 октября, 21:24

Фигуристка Бранденбург сравнила тренировки в России и Швейцарии

Ана Горшкова
Корреспондент
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Швейцарская фигуристка Анастасия Бранденбург рассказала о различиях в тренировках в Швейцарии и России.

«Все совсем по-другому. Сначала мне было сложно, так как у нас другой ритм, дома я тренировалась намного меньше. Но когда привыкла, стало нормально. При этом, когда после такой подготовки возвращаюсь в Швейцарию, набранную форму сложно держать, к тому же у меня еще школа. В России распорядок дня был таким: подъем, балет, лед, растяжки, обед, ОФП (иногда вместо них были танцы), потом второй лед и заминка. В свободное время я либо просто отдыхала, либо делала домашку, так как в школе меня отпустили на неделю раньше», — приводит слова Бранденбург Sport24.

15-летняя фигуристка в 2024 году на юниорском чемпионате мира заняла шестое место.

Источник: Sport24
Фигурное катание
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