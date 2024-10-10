Мухортова и Евгеньев: «Мы привыкли к отсутствию международных стартов»

Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев, выступающие в парном катании, рассказали, как они находят мотивацию в отсутствии международных стартов.

Мухортова: Мы с Димой ощутили этот горький вкус разочарования, когда отменился чемпионат мира среди юниоров, на который мы попали, финал Гран-при, на который мы отобрались.

Евгеньев: Из международных стартов мы успели съездить на два юниорских Гран-при и на Мемориал Дениса Тена. И все.

Мухортова: Очень это грустно, но как ни странно, мы к этому привыкли, и нами сейчас больше движет желание совершенствоваться, что-то делать лучше и интереснее.

Евгеньев: Да и что нам говорить, мы на данный момент шестой номер сборной. Пока мы стремимся в России занять соответствующее место, чтобы потом уже думать о международных соревнованиях. Сейчас наша задача — вырваться в лидеры в России, — приводит слова фигуристов «Спорт День за Днем».

Весной 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских фигуристов от турниров. 28 сентября бан был продлен до конца нынешнего сезона.