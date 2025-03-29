Фигурист Ветлугин допустил уход в актерскую работу после спорта

Победитель этапа «Гран-при России» Матвей Ветлугин в интервью «СЭ» рассказал, что хотел бы работать актером после завершения спортивной карьеры.

— Сергею Бурунову вроде бы понравилось твое выступление на турнире шоу-программ, он отдельно тебя отметил.

— Да, и это было главной наградой того вечера, потому что давно говорил, что Сергей — мой любимый артист и актер. Услышать такие слова о восприятии моего номера, что его зацепило — это круто. Перед уходом сумел выловить его в коридоре и просто поблагодарить за приятное слово и выразить уважение его профессиональной деятельности.

— И про вакансии спросить... Ты же допускаешь такое развитие карьеры после спорта?

— Мне бы невероятно хотелось себя попробовать в этой сфере. Но я точно отдаю себе отчет о необходимости получения профильного образования, дополнительных знаний, чтобы реализоваться в данном ремесле.