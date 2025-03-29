Юниорская танцевальная пара чемпионов России распалась

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости о распаде танцевальной пары фигуристов Василисы Григорьевой и Евгения Артющенко.

Причины распада пары на данный момент не разглашаются. Однако отмечается, что фигуристы не собираются заканчивать карьеру.

В прошлом сезоне Григорьева и Артющенко были лучшей юниорской парой в стране, выиграв все соревнования, включая первенство России. В следующем сезоне они планировали перейти на взрослый уровень.