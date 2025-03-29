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29 марта, 14:39

Юниорская танцевальная пара чемпионов России распалась

Камила Абдурахманова
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Источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости о распаде танцевальной пары фигуристов Василисы Григорьевой и Евгения Артющенко.

Причины распада пары на данный момент не разглашаются. Однако отмечается, что фигуристы не собираются заканчивать карьеру.

В прошлом сезоне Григорьева и Артющенко были лучшей юниорской парой в стране, выиграв все соревнования, включая первенство России. В следующем сезоне они планировали перейти на взрослый уровень.

Источник: РИА Новости
Фигурное катание
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