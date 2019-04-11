Два падения Самарина в короткой программе на командном ЧМ. Видео

Российский фигурист Александр Самарин неудачно выступил в короткой программе на командном чемпионате мира по фигурному катанию (ISU World Team Trophy) в японской Фукуоке.

Он упал с первого прыжкового элемента – каскада четверной флип+тройной тулуп, а затем и с четверного тулупа. Таким образом, фигурист остался без каскада, не выполнив второй прыжок в первом элементе и не имея возможности добавить его во втором. Последний элемент – тройной аксель – Самарин сделал хорошо.

Он набрал за свой прокат 71,84 балла и занимает лишь 12-е место.

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