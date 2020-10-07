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Даниелян пропустит второй этап Кубка России

08:48
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Российский фигурист, серебряный призер чемпионатов России и Европы Артур Даниелян пропустит второй этап Кубка России по фигурному катанию в Москве из-за травмы, сообщает РИА «Новости».

Ранее Даниелян пропустил контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию из-за того, что получил травму голеностопа и проходил период восстановления.

Второй этап Кубка России по фигурному катанию пройдет с 10 по 13 октября. Также Артур Даниелян заявлен на четвертый этап Кубка России в Казани, который состоится с 8 по 12 ноября.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20201006/danielyan-1578480034.html

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