Российский фигурист, серебряный призер чемпионатов России и Европы Артур Даниелян пропустит второй этап Кубка России по фигурному катанию в Москве из-за травмы, сообщает РИА «Новости».

Ранее Даниелян пропустил контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию из-за того, что получил травму голеностопа и проходил период восстановления.

Второй этап Кубка России по фигурному катанию пройдет с 10 по 13 октября. Также Артур Даниелян заявлен на четвертый этап Кубка России в Казани, который состоится с 8 по 12 ноября.