Чен: «Загитова сделала «Ледниковому периоду» дурную славу. Мои друзья не смотрят шоу из-за нее»

Знаменитый комментатор Иоланда Чен в интервью «СЭ» прокомментировала работу Алины Загитовой в качестве ведущей «Ледникового периода». Напомним, ранее появились слухи о том, что эфирное время Алины стали сокращать из-за критики.

— Я поняла, насколько это неудачное решение, проведя даже небольшой опрос среди своих знакомых, — сказала Чен. — У меня очень много знакомых и друзей, которые смотрят фигурное катание, «Ледниковый период». Не очень во всем разбираются, но шоу смотрят уже много лет. Но вот как только Алина пару раз в этом шоу появилась, и они испытали такое же чувство стыда, как и я, решили больше в этом сезоне «Ледниковый период» не смотреть. То есть в их случае Первый канал потерял преданного зрителя. Они иногда теперь включают его на ютубе, и то, только прокаты понравившихся пар. Они не смотрят шоу целиком, чтобы не нарваться на Алину, не слушать ничего что она говорит. Вот чего добились этим глупым решением. Так что в этом случае приглашение Загитовой не то, что не обеспечило рейтинги шоу. Алина сделала «Ледниковому периоду» антирейтинги, дурную славу.

(Рустам Имамов)

Полностью интервью Иоланды Чен — на сайте «СЭ»