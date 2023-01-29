Чемпионка Европы Самодурова рассказала, что быстро переключилась из спортсменки в тренера

Чемпионка Европы Софья Самодурова в интервью «СЭ» рассказала, как начала работать тренером. Она отметила, что многие спортсмены по-прежнему называют ее по имени.

— Сложно было переквалифицироваться из спортсменки в тренера?

— Нет, я очень быстро переключилась. Быстро переключилась. Сразу влилась в рабочий процесс. Я наблюдала за детьми, которых мы сейчас тренируем вместе с Татьяной Николаевной Мишиной, ей большой привет. Я с ними тренировалась на одном льду. Я их всех прекрасно знала. Понимала со стороны, что им надо. Мне только помогают, и я помогаю чем-то. Чем могу. Очень все быстро произошло?

— Быстро привыкли, что вас называют по имени-отчеству?

— Нет, Софьей Вячеславовной меня называют только маленькие дети. У нас два в группе маленьких ребенка, они меня называют просто по имени-отчеству. Старшие — просто «Соня», потому что я с ними каталась. Им так удобнее.