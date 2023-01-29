Мозалев: «Лучше все ошибки оставить тут, чтобы не делать их на всероссийских соревнованиях»
Российский фигурист Андрей Мозалев прокомментировал свое выступление на чемпионате Санкт-Петербурга.
По сумме двух программ он получил 250,80 балла.
— Какие итоги можете подвести для себя?
— Лучше все ошибки оставить тут, дома, чтобы не делать их на всероссийских соревнованиях. Лучше здесь все оставить, чисто выходить на российскую арену.
— Дальше финал Гран-при в планах?
— Да.
— Этот турнир без Кирилла Анатольевича, тяжело?
— Конечно, не хватало Давыденко. Но это все равно опыт. И такое должно быть. Не всегда тренер может присутствовать на стартах.
— Сказалась ли усталость из-за того, что второй турнир за две недели?
— Физически еще более менее, морально, конечно, тяжело.
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