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Сегодня, 14:53

Мозалев: «Лучше все ошибки оставить тут, чтобы не делать их на всероссийских соревнованиях»

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
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Андрей Мозалев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российский фигурист Андрей Мозалев прокомментировал свое выступление на чемпионате Санкт-Петербурга.

По сумме двух программ он получил 250,80 балла.

— Какие итоги можете подвести для себя?

— Лучше все ошибки оставить тут, дома, чтобы не делать их на всероссийских соревнованиях. Лучше здесь все оставить, чисто выходить на российскую арену.

— Дальше финал Гран-при в планах?

— Да.

— Этот турнир без Кирилла Анатольевича, тяжело?

— Конечно, не хватало Давыденко. Но это все равно опыт. И такое должно быть. Не всегда тренер может присутствовать на стартах.

— Сказалась ли усталость из-за того, что второй турнир за две недели?

— Физически еще более менее, морально, конечно, тяжело.

Фигурное катание
Андрей Мозалев
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