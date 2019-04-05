Брайан Орсер: "Медведева и Браун отлично ладят между собой"

Канадский тренер Евгении Медведевой Брайан Орсер рассказал, что у подопечной сложилась особая химия с американцем Джейсоном Брауном, который также тренируется под руководством канадского специалиста.

– Медведева и Браун прилежно работают, между ними сложилась особая химия, – отметил Орсер в интервью Olympic Channel. – Они новички и попали в незнакомую для них обстановку. Однако вместе им было легче приспособиться. У нас дружный коллектив, в котором Женя и Джейсон могут чувствовать себя защищенными. У Жени есть Джейсон, а у Джейсона – Женя. Это великолепно, ведь они просто чудесные ребята. Они совсем разные, но они смогли поладить друг с другом.