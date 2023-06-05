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Сегодня, 14:40

Бестемьянова отреагировала на отсутствие Щербаковой и Трусовой в составе сборной России на сезон-2023/24

Алина Савинова
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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала новость об отсутствии фигуристок Анны Щербаковой и Александры Трусовой в составе сборной России на сезон-2023/24.

«Это ожидаемый исход событий. Они не выступали весь сезон, но это не говорит об окончании их карьеры. Если у них будет желание, они будут выступать. Главное — мотивация. Есть она у них или нет, мы не можем этого знать. Станет ли возвращение международных соревнований мотивацией к тому, чтобы вернуться? Для них — нет. Особенно для Ани Щербаковой, которая выиграла все титулы, которые только можно представить. У них должна быть своя мотивация, чтобы чего-то добиваться», — цитирует Бестемьянову Metaratings.ru.

19-летняя Щербакова является победительницей Олимпийских игр 2022 года, чемпионкой мира (2021) и двукратным серебряным призером чемпионата Европы.

18-летняя Трусова — серебряный призер Олимпиады в Пекине, бронзовый призер чемпионата мира 2021 года и двукратный бронзовый призер чемпионата Европы.

Источник: https://metaratings.ru/news/bestemyanova-dlya-sherbakovoi-i-trusovoi-vozrashenie-mezhdunarodnykh-sorevnovanii-ne-budet-motivaciei-vernutsya-256485/
Фигурное катание
Александра Трусова
Анна Щербакова
Наталья Бестемьянова
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