Бестемьянова отреагировала на отсутствие Щербаковой и Трусовой в составе сборной России на сезон-2023/24

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала новость об отсутствии фигуристок Анны Щербаковой и Александры Трусовой в составе сборной России на сезон-2023/24.

«Это ожидаемый исход событий. Они не выступали весь сезон, но это не говорит об окончании их карьеры. Если у них будет желание, они будут выступать. Главное — мотивация. Есть она у них или нет, мы не можем этого знать. Станет ли возвращение международных соревнований мотивацией к тому, чтобы вернуться? Для них — нет. Особенно для Ани Щербаковой, которая выиграла все титулы, которые только можно представить. У них должна быть своя мотивация, чтобы чего-то добиваться», — цитирует Бестемьянову Metaratings.ru.

19-летняя Щербакова является победительницей Олимпийских игр 2022 года, чемпионкой мира (2021) и двукратным серебряным призером чемпионата Европы.

18-летняя Трусова — серебряный призер Олимпиады в Пекине, бронзовый призер чемпионата мира 2021 года и двукратный бронзовый призер чемпионата Европы.