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Авербух рассказал о коронавирусе у Медведевой

19:25
Евгения Медведева. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Евгения Медведева. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Известный хореограф-постановщик Илья Авербух в интервью «СЭ» высказал отношение к допуску на чемпионат России спортсменов, переболевших коронавирусом. Среди них, по его словам, подопечная Этери Тутберидзе Евгения Медведева.

 — Я считаю, что в ситуации, когда уже год идет история с пандемией, жесткие правила не совсем уместны. Они обязательно вернутся, когда исчезнут все эти ограничения и прочие вещи. Сейчас надо дать возможность выступать тем, кто готов. Если Женя готова — конечно, надо ее допустить. С учетом ее заслуг было бы верхом несправедливости сделать противоположное. Тем более она тоже перенесла на себе коронавирус. А уж как это сделать, wild card дать или еще какая-нибудь карту — это вопрос процедуры, к федерации. Сейчас надо очень гибко принимать решения. И это относится ко всем, кто не смог по медицинским причинам выступить на двух этапах.

— Перед Кубком были введены не очень гибкие правила. Получается, ошиблись?

— Нет, эти правила были выбраны неслучайно. Мотивация очень важна, и чтобы у спортсменов после карантина был стимул участвовать в стартах, работать, так и было решено. Мне так кажется, и кажется верным посылом. (Дмитрий Кузнецов)

Полное интервью Авербуха — скоро на сайте «СЭ»

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