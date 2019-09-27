Артемьева и Назарычев победили на этапе юниорского «Гран-при» в Загребе

Россияне Юлия Артемьева и Михаил Назарычев победили в соревнованиях спортивных пар на этапе юниорского «Гран-при» в Загребе. По сумме короткой и произвольной программ они набрали 179,83 балла.

Вторыми стали россияне Диана Мухаметзянова и Илья Миронов (177,58 балла), третьими — немцы Анника Хоке и Роберт Кункель (156,31).

Россияне Анна Щеглова и Илья Калашников стали четвертыми (149,67).

Артемьева и Назарычев вышли в финал юниорского «Гран-при», который пройдет в Турине с 5 до 8 декабря.