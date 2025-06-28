Ягудин о фанатах фигурного катания: «Ненормальные 15 человек, которым делать больше нечего!»

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин, отвечая на вопрос «СЭ» о лучших фигуристах XXI века, отметил Евгения Плющенко и назвал фигурное катание «обществом истеричек».

— Алексей, у нас в редакции спор вышел — кто лучшие русские фигуристы XXI века? Себя бы назвали, хотя бы в тройке?

— (Вздыхает.) Не то чтобы хочется быть политкорректным, но давайте я сниму свою кандидатуру, чтобы другие не истерили. У нас же фигурное катание — общество истеричек. Все поделились, клубы на клубы. Нет, Женька Плющенко однозначно должен быть, ну правда. Если брать даже не в сравнении со мной, а вообще. У меня яркое четырехлетие. У него, надо отдать ему должное, не одно, он уходил, возвращался, а это крайне сложно. Дальше... (пауза.) У нас вот такой мир фигурного катания — одну фамилию назовешь, другие спросят: «А где моя?» Где Трусова? По девочкам — вешаться можно, какие комментарии идут. Я их не читаю, но догадываюсь, что там происходит. Хотя что мне терять, мне уже 80 лет...

— Алину Загитову вот вы пока не называете...

— Очень сложно выбрать. Очень яркая была Юлия Липницкая. Но она без золотой олимпийской медали — командное золото я не воспринимаю. И даже несмотря на отсутствие медали, она была ангелочком, который приоткрыл эту дверь. И с нее пошли наши одиночницы-чемпионки. Сотникова — она первая чемпионка, но это было как-то спокойно. Липницкая скорее оставила след. С другой стороны, первое золото! А сколько парников, танцоров... Бесполезно. Даже сейчас я с вами разговариваю — и одни девочки. Потому что эти ненормальные фанаты в количестве 15 штук, а им кажется, что их миллионы. Да их 15 человек от силы, которым делать больше нечего!

Полностью интервью Алексея Ягудина читайте скоро на сайте «СЭ».