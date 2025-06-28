Фигурное катание
28 июня, 10:43

Плющенко сообщил, что ведущим фигуристам его группы уже поставлены программы к новому сезону

Сергей Ярошенко

Евгений Плющенко рассказал, о подготовке фигуристов его группы к новому сезону.

«Мы все работаем. Подготовка идет, все пашут и готовятся. Всем ведущим спортсменам программы поставлены», — цитирует Плющенко ТАСС.

В группе дукратного олимпийского чемпиона тренируются победительница юниорского чемпионата России-2025 Елена Костылева и серебряный призер чемпионата России 2021 года Макар Игнатов.

Источник: ТАСС
Евгений Плющенко
Макар Игнатов
Елена Костылева
  • Valekka

    У Плющенко есть ведущие фигуристы? Это Гном Гномыч,что ли??

    28.06.2025

