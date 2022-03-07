Фигурное катание
Новости
Чемпионат России Чемпионат Европы Чемпионат мира Командный чемпионат мира Зачет Гран-при
Гран-при
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 12:02

Александра Трусова выложила видео эффектного проката на катке на Красной площади

Виктория Кравченко

Российская фигуристка Александра Трусова в сторис в своем Instagram опубликовала видео своего проката на катке на Красной площади. Девушка исполнила кантеливер на общественном катке в Москве.

Ранее Трусова опубликовала совместное фото с фигуристкой Елизаветой Нугумановой.

На Олимпиаде в Пекине Трусова впервые в истории женского одиночного катания исполнила пять четверных прыжков в одной программе и заняла второе место.

Фигурное катание
Александра Трусова
2
Читайте также
«С паралимпийцами поступили по-свински. Это отвратительно». О чем говорят лыжники - чемпионы Пекина
Александре Трусовой нашли партнера в парном катании: болельщики не сомневаются, что «Русская ракета» легко покорит новые вершины
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Александра Трусова опубликовала фото c Елизаветой Нугумановой на Красной площади
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости