Александра Трусова выложила видео эффектного проката на катке на Красной площади

Российская фигуристка Александра Трусова в сторис в своем Instagram опубликовала видео своего проката на катке на Красной площади. Девушка исполнила кантеливер на общественном катке в Москве.

Ранее Трусова опубликовала совместное фото с фигуристкой Елизаветой Нугумановой.

На Олимпиаде в Пекине Трусова впервые в истории женского одиночного катания исполнила пять четверных прыжков в одной программе и заняла второе место.