«Спортивные федерации будут бунтовать, чтобы допустили наших». Прогноз чемпиона мира по фигурному катанию

Российский фигурист, двукратный чемпион мира в танцах на льду за сборную Болгарии Максим Ставиский в разговоре с «СЭ» выразил надежду на скорое возвращение российских спортсменов на международную арену, потому что иностранцам «скучно».

— Вы видите какой-то реалистичный сценарий возвращения России в мировой спорт? Или только от политических событий все зависит?

— Многие говорят, что мы можем проводить какие-то свои альтернативные соревнования. Понятно, что все наши конкуренты, с которыми нам хочется бороться, тоже хотят соревноваться с нами, потому что без наших спортсменов и им там скучно стало, видимо. Потому что бороться, по сути, стало не за что. Они собрались, раздали друг другу медали и разъехались довольные. Раз так сделали, два, три — а сейчас им уже скучно. Не знаю, может, как-то по-новому разделится все это на кластеры, может, Россия перейдет в чемпионат Четырех континентов, нас туда введут.

Но я искренне верю, что ситуация будет нормализовываться. Когда все утихнет, будут приниматься дипломатические решения в других отраслях. Возможно, в спорте случится так же. Спортивные федерации начнут бунтовать, чтобы допустили наших спортсменов, — заключил Ставиский.