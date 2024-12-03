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Сегодня, 18:24

Костомаров не сдержал эмоций после номера Волосожар на шоу «Ледниковый период»

Руслан Минаев
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Роман Костомаров.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Российский фигурист Роман Костомаров не смог сдержать эмоций после номера Татьяны Волосожар и ее партнера в проекте «Ледниковый период» Бориса Крестина под песню «Жить».

«Честно говоря, этот номер заставил меня плакать. Думаю, никому не нужно объяснять смысл этой песни. На всех в зале она произвела такое же впечатление, я чувствую», — сказал Костомаров.

В начале января 2023 года 47-летний фигурист попал в реанимацию с пневмонией и впоследствии ее осложнений лишился стоп и кистей рук из-за ампутации конечностей. В декабре того-же года Костомаров вновь встал на коньки в шоу у хореографа Ильи Авербуха «Вместе и навсегда», сейчас спортсмен продолжает выступления.

Роман Костомаров
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