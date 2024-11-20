Тарасова отказалась оценивать шансы Вали Карнавал на победу в «Ледниковом периоде»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в комментарии «СЭ» ответила на вопрос о способностях блогера и певицы Вали Карнавал к фигурному катанию.

— Есть ли у нее потенциал?

— Не буду останавливаться ни на одном из тех, кто работает в «Ледниковом периоде». У каждого, кто там участвует, есть шансы на победу.

Ранее Тарасова в интервью Sport24 раскритиковала номер Вали Карнавал и Никиты Кацапалова, отметив, что в нем не было «ни любви, ни разговора».