Канадцы Стеллато-Дудек и Дешам выиграли «Гран-при Канады»

Канадские фигуристы Динна Стеллато-Дудек и Максим Дешам выиграли «Гран-при Канады» в соревнованиях спортивных пар. Они были первыми после короткой программы вчера, а сегодня показали второй результат в произвольной программе — 124,10 балла.

Второе место в итоговом протоколе заняли Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигиев, представляющие Узбекистан. После короткой программы они были четвертыми, а в произвольной стали первыми — 126,12 балла.

Замкнули тройку лучших Анастасия Голубева и Эктор Мур, которые представляют Австралию. Они были третьими после короткой программы и показали третий результат в произвольной (121,33), что позволило занять третье место в итоговом положении.

Гран-при Канады

Спортивные пары

Итоговое положение

1. Деанна Стеллато-Дудек — Максим Дешам (Канада) — 197,33

2. Екатерина Гейниш — Дмитрий Чигирев (Узбекистан) — 189,65

3. Анастасия Голубева — Эктор Мур (Австралия) — 186,14

4. Анника Хокке — Роберт Кункель (Германия) — 184,30

5. Эмили Чан — Спенсер Акира Хоу (США) — 178,31

6. Юлия Щетинина — Михал Возняк (Польша) — 173,84

7. Дарья Данилова — Мишель Циба (Нидерланды) — 171,02

8. Келли-Энн Лорин — Лукас Этьер (Канада) — 163,60