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Сегодня, 03:36

Японка Сакамото одержала победу на «Гран-при Канады»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Каори Сакамото.
Фото AFP

Японская фигуристка Каори Сакамото заняла первое место на «Гран-при Канады». 24-летняя японка, выигравшая короткую программу с 74,97 балла, показала второй результат в произвольной программе, набрав 126,24 балла.

Второе и третье места в итоговом протоколе заняли также представители Японии: Рино Мацуике (192,16 балла) и Хана Йосида (191,37 балла).

После короткой программы Мацуике была лишь 10-й, но победа в произвольной программе с 139,85 балла гарантировала ей итоговое второе место.

Гран-при Канады

Женщины

Итоговое положение

1. Каори Сакамото (Япония) — 201,21

2. Рино Мацуике (Япония) — 192,16

3. Хана Йосида (Япония) — 191,37

4. Кимми Репонд (Швейцария) — 191,07

5. Маделин Скизас (Канада) — 190,04

6. Алиса Лью (США) — 187,69

7. Элис Лин-Грейси (США) — 182,37

8. Кайя Руйтер (Канада) — 162,32

9. Екатерина Куракова (Польша) — 162,07

10. Сара-Мод Дюпюи (Канада) — 160,46

11. Ви Со Ен (Южная Корея) — 140,85

12. Ким Йе Лим (Южная Корея) — 136,14

Фигурное катание
Каори Сакамото
Рино Мацуике
Хана Йосида
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