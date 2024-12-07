Чок и Бейтс стали победителями финала «Гран-при ISU» в танцах на льду, Лопарева и Бриссо — шестые

Американские фигуристы Мэдисон Чок и Эван Бейтс выиграли финал «Гран-при ISU» в танцах на льду.

На соревнованиях в Гренобле американцы набрали 219,85 балла за два проката.

Вторыми стали итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (206,11). Бронзовые медали завоевал британский дуэт Лайлы Фир и Льюиса Гибсона (205,18).

Бывшая россиянка Евгения Лопарева, ныне представляющая Францию, в паре с Жоффре Бриссо оказалась на последней, шестой позиции (195,91).