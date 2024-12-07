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7 декабря, 23:09

Чок и Бейтс стали победителями финала «Гран-при ISU» в танцах на льду, Лопарева и Бриссо — шестые

Алина Савинова
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Мэдисон Чок и Эван Бейтс.
Фото Reuters

Американские фигуристы Мэдисон Чок и Эван Бейтс выиграли финал «Гран-при ISU» в танцах на льду.

На соревнованиях в Гренобле американцы набрали 219,85 балла за два проката.

Вторыми стали итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (206,11). Бронзовые медали завоевал британский дуэт Лайлы Фир и Льюиса Гибсона (205,18).

Бывшая россиянка Евгения Лопарева, ныне представляющая Францию, в паре с Жоффре Бриссо оказалась на последней, шестой позиции (195,91).

Фигурное катание
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