Американка Гленн победила в женском одиночном катании в финале «Гран-при ISU»

Американская фигуристка Эмбер Гленн завоевала золотую медаль в финале «Гран-при ISU» в женском одиночном катании.

25-летняя спортсменка набрала 212,07 балла по сумме короткой и произвольной программ (70,04+142,03).

Второе место заняла японка Монэ Тиба с общим результатом 208,85 балла (69,33+139,52). Тройку призеров замкнула ее соотечественница Каори Сакамото (201,13; 63,98+137,15).

Финал «Гран-при ISU» по фигурному катанию 2024 года проходит с 5 по 8 декабря в Гренобле (Франция).