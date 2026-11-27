Бестемьянова — о Малинине: «Сейчас у него нет конкурентов. Он прекрасно катается»

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова в разговоре с «СЭ» оценила короткую программу Ильи Малинина на этапе Гран-при ISU в Токио.

Американский фигурист выиграл короткую программу с мировым рекордом — он набрал 114,81 балла.

«Малинин прекрасно катался и абсолютно заслужил этот исторический рекорд. На данный момент у него нет конкурентов. Если посмотреть на его тренировку, то он легко делает четверной аксель и каскад четверной тулуп — четверной тулуп. Он такой один, кто перед началом соревнований позволяет себе сложные элементы», — сказала Бестемьянова «СЭ».

С произвольными программами на Гран-при в Японии мужчины выступят 28 ноября. Начало соревнований — в 13.30 по московскому времени.

В серии Гран-при ISU российские и белорусские фигуристы выступают в нейтральном статусе.