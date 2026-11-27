Малинин — о мировом рекорде в короткой программе: «Не ожидал получить такие высокие баллы»

Олимпийский чемпион в командных соревнованиях Илья Малинин рассказал, что был удивлен своим баллам в короткой программе на этапе Гран-при в Японии.

21-летний американский фигурист набрал 114,81 балла за прокат и установил новый мировой рекорд в короткой программе, превзойдя результат американца Нэтана Чена (113,97 балла).

«Я не ожидал получить такие высокие баллы. Но, думаю, то, что я был в Японии и японская публика зажгла во мне огонь, помогло мне выдать свой лучший результат и получить эту оценку», — приводит ESPN слова Малинина.

Он также добавил, что приехал на соревнования в Японию с желанием просто насладиться атмосферой и получить удовольствие от катания, что помогло ему сохранить спокойствие и показать лучший прокат.

С произвольными программами на этапе Гран-при в Японии мужчины выступят в субботу, 28 ноября.