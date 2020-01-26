Татьяна Тарасова о прокате Косторной: «Так ни один парень не сделает»

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала выступление россиянки Алены Косторной в произвольной программе на чемпионате Европы в австрийском Граце.

— Немножко упала с лутца. Катается она, конечно, изумительно, — сказала Тарасова в эфире «Первого канала». — Пока нет четверных, но думаю, что будут. Свои прыжки на 3,5 она делает, как дети в школах. Это мой ее любимый номер. Этот ее флип и ее тулуп. Она его как гвозди заколачивает раз-два! Так точно, так сильно! Так ни один парень не сделает.

Косторная набрала 240,81 балла и стала чемпионкой Европы.