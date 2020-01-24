Алиев — чемпион Европы по фигурному катанию, Даниелян — второй!
Российский фигурист Дмитрий Алиев выиграл чемпионат Европы в австрийском Граце. Он набрал 272,89 балла по сумме двух программ. Вторым стал еще один россиянин Артур Даниелян. Он набрал 246,74 балла. Третье место занял грузин Морис Квителашвили — подопечный российского тренера Этери Тутберидзе. В его активе 246,71 балла.
Еще один россиянин Александр Самарин стал 10-м (220,43).
Грац (Австрия)
Чемпионат Европы
Мужчины
Итог
1. Дмитрий Алиев (Россия) — 272,89
2. Артур Даниелян (Россия) — 246,74
3. Морис Квителашвили (Грузия) — 246,71
4. Даниэль Грассль (Италия) — 244,88
5. Маттео Риццо (Италия) — 237,01
6. Денис Васильев (Латвия) — 232,67...
10. Александр Самарин (Россия) — 220,43
Произвольная программа
1. Дмитрий Алиев (Россия) — 184,44
2. Даниэль Грассль (Италия) — 168,27
3. Морис Квителашвили (Грузия) — 163,94
4. Артур Даниелян (Россия) — 162,11
5. Маттео Риццо (Италия) — 157,94
6. Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 154,68...
10. Александр Самарин (Россия) — 145,66