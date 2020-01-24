Российский фигурист Дмитрий Алиев выиграл чемпионат Европы в австрийском Граце. Он набрал 272,89 балла по сумме двух программ. Вторым стал еще один россиянин Артур Даниелян. Он набрал 246,74 балла. Третье место занял грузин Морис Квителашвили — подопечный российского тренера Этери Тутберидзе. В его активе 246,71 балла.

Еще один россиянин Александр Самарин стал 10-м (220,43).

Грац (Австрия)

Чемпионат Европы

Мужчины

Итог

1. Дмитрий Алиев (Россия) — 272,89

2. Артур Даниелян (Россия) — 246,74

3. Морис Квителашвили (Грузия) — 246,71

4. Даниэль Грассль (Италия) — 244,88

5. Маттео Риццо (Италия) — 237,01

6. Денис Васильев (Латвия) — 232,67...

10. Александр Самарин (Россия) — 220,43

Произвольная программа

1. Дмитрий Алиев (Россия) — 184,44

2. Даниэль Грассль (Италия) — 168,27

3. Морис Квителашвили (Грузия) — 163,94

4. Артур Даниелян (Россия) — 162,11

5. Маттео Риццо (Италия) — 157,94

6. Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 154,68...

10. Александр Самарин (Россия) — 145,66