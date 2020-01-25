Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин, занявшие третье место на чемпионате Европы в турнире танцевальных пар, поблагодарили зрителей за поддержку и отметили, что до конца не понимают, как оценивать свою бронзовую медаль. До этого дуэт уже дважды завоевывал бронзу, а год назад выиграл серебро.

— Хотелось бы поблагодарить публику за поддержку и поздравить ребят с пьедесталом, — сказала Степанова на пресс-конференции. — Ожидали ли мы? В предыдущем сезоне были вторыми, поэтому сложно ответить на этот вопрос. Но мы сегодня у нас был хороший прокат, мы довольны и тренеры тоже. (Екатерина Беспалова)