ЧЕ-2020 ПО ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ
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Александра Степанова — о бронзе ЧЕ: «В прошлом сезоне мы были вторыми, поэтому тяжело оценивать результат»

20:43
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Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин, занявшие третье место на чемпионате Европы в турнире танцевальных пар, поблагодарили зрителей за поддержку и отметили, что до конца не понимают, как оценивать свою бронзовую медаль. До этого дуэт уже дважды завоевывал бронзу, а год назад выиграл серебро.

— Хотелось бы поблагодарить публику за поддержку и поздравить ребят с пьедесталом, — сказала Степанова на пресс-конференции. — Ожидали ли мы? В предыдущем сезоне были вторыми, поэтому сложно ответить на этот вопрос. Но мы сегодня у нас был хороший прокат, мы довольны и тренеры тоже. (Екатерина Беспалова)

Чемпионат Европы по фигурному катанию

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