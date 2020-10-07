Итальянец Филиппо Ганна (INEOS) выиграл 5-й этап «Джиро д'Италия». В тройку вошли австриец Патрик Конрад (Bora-Hansgrohe) и португалец Жоау Алмейда (Deceuninck — Quick Step).

Российские велогонщики CCC Ильнур Закарин и Павел Кочетков заняли 18-е и 52-е место соответствено.

В общем зачете лидерство сохранил португалец Жоау Алмейда (Deceuninck — Quick Step). В тройку входят испанец Пейо Бильбао (EF Pro Cycling) и голландец Вилко Келдерман (Sunweb).