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Олимпийская чемпионка Ольга Слюсарева стала мэром Тулы

14:39

Российская велогонщица, олимпийская чемпионка Ольга Слюсарева избрана новым мэром Тулы. Она сменила на посту Евгения Авилова, который возглавлял администрацию города с октября 2014 года.

— Большинством голосов депутаты Тульской городской думы шестого созыва избрали Ольгу Слюсареву новым мэром. Ольга Анатольевна торжественно приняла присягу. Символический ключ города-героя Тулы ей передал председатель Тульской городской думы пятого созыва Юрий Цкипури, — говорится в сообщении гордумы.

Слюсарева ранее работала председателем областного комитета по спорту и молодежной политике, была депутатом Тульской областной думы пятого созыва.

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