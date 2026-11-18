GTA 6 на PS5 и PS5 Pro: сравнение графики, FPS и разрешения

GTA 6 на PS5 и PS5 Pro ориентирована на 30 кадров в секунду. По опубликованным измерениям Digital Foundry, обе консоли используют примерно 1440p как базовое разрешение, но PS5 Pro повышает четкость с помощью PSSR и получает дополнительные эффекты теней. Разбираем реальные различия и ограничения без обещаний режима 60 FPS.

Сколько FPS в GTA 6

18 ноября появились первые технические измерения консольных версий GTA 6. Издание PlayStation Universe пересказывает тесты Digital Foundry: на обычной PS5 и PS5 Pro игра ориентирована на 30 кадров в секунду. Обозреватель TechRadar, проведший почти 100 часов на PS5 Pro, также отмечает ограничение в 30 FPS. Протестированного режима 60 FPS в опубликованных обзорах нет.

GTA 6. Фото Rockstar Games

На PS5 Pro производительность в обычных сценах близка к целевым 30 FPS. На стандартной PS5 в нагруженных местах возможны падения частоты вплоть до середины диапазона 20-29 кадров, о чем сообщает PlayStation Universe со ссылкой на Digital Foundry. Важно различать редкие эпизоды нагрузки и общее качество работы: один стресс-тест не равен средней частоте кадров за всю игру.

Сравнение PS5, PS5 Pro и Xbox Series X/S

Платформа Частота кадров Изображение и ограничения PS5 Цель 30 FPS; возможны просадки Около 1440p базового рендеринга в техническом тесте PS5 Pro Цель 30 FPS; ровнее в обычных сценах Около 1440p плюс PSSR для вывода 4K; улучшенные тени Xbox Series X Числа без сопоставимого теста не приводим Официальная платформа релиза; нужны замеры Xbox Series S Числа без сопоставимого теста не приводим Официальная платформа релиза; нужны замеры

GTA 6 на обычной PS5

Digital Foundry оценила внутреннее разрешение изображения на обычной PS5 примерно в 1440p. Это оценка по отснятым сценам, а не обещание постоянного одинакового рендеринга для каждой секунды игры. В сложных районах с большим количеством автомобилей, света и персонажей нагрузка увеличивается, что может привести к временным просадкам FPS.

GTA 6 на PS5 Pro. Фото Reddit

Важно отличать внутреннее разрешение рендеринга от разрешения, которое телевизор получает на выходе консоли. Вывод 4K сам по себе не означает, что игра постоянно строит каждый кадр в нативных 3840 х 2160 пикселей.

GTA 6 на PS5 Pro

PlayStation официально подтверждает поддержку PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) и дополнительных теней с трассировкой лучей на PS5 Pro. По техническому разбору Digital Foundry, пересказанному PlayStation Universe, обе версии строят изображение примерно из 1440p, но Pro использует PSSR для более четкого 4K-вывода. Это не равнозначно нативному рендерингу всех кадров в 4K.

GTA 6. Фото Rockstar Games

Это не то же самое, что нативный 4K-рендеринг. Смысл технологии в том, чтобы получить более четкое изображение при меньшей нагрузке. На практике ценность улучшения зависит от качества алгоритма, сцены и размера экрана.

Push Square, проверявший GTA 6 на PS5 Pro, отмечает ровное время вывода кадров и отсутствие режима 60 FPS. Следовательно, покупка Pro не даст удвоения плавности: преимущество проявляется прежде всего в четкости, ряде эффектов и стабильности при обычной нагрузке.

Что известно об Xbox Series X

Rockstar заявляет Xbox Series X в числе стартовых платформ GTA 6. Но технические цифры, полученные Digital Foundry для PlayStation, нельзя автоматически переносить на Xbox. Чтобы сказать, где игра быстрее, нужны замеры в одинаковых сценах и на одной версии игры. До этого сравнение по FPS будет предположением, а не результатом теста.

GTA 6 на Xbox. Фото Reddit

В сравнении могут иметь значение не только среднее FPS, но и ровность времени кадра, характер динамического разрешения, качество отражений и скорость подгрузки объектов. По предварительным обзорам нельзя выводить точные цифры для каждой из этих категорий.

Что известно об Xbox Series S

Xbox Series S также указана Rockstar как платформа релиза 19 ноября. У нее меньше аппаратных ресурсов, чем у Series X, однако из этого нельзя выводить точный FPS, разрешение или число графических эффектов GTA 6. Точные значения появятся только по результатам теста самой версии для Series S.

При выборе между Series X и Series S стоит смотреть на качество конкретной игры, а не только на паспортные характеристики консолей. В случае GTA 6 до прямых сопоставимых замеров корректно говорить лишь об официальной поддержке обеих моделей и различиях между их аппаратными платформами.

Есть ли в GTA 6 режим 60 FPS

При сравнении кадровой частоты важны и значения FPS, и равномерность вывода кадров. Стабильные 30 FPS с одинаковым временем кадра ощущаются плавнее, чем 30 FPS с частыми рывками и пропусками. Поэтому сравнение только по максимальному числу кадров было бы неполным.

В первой волне обзоров 18 ноября на PS5 Pro не обнаружен режим 60 кадров в секунду. Подтвержденный ориентир — 30 FPS; возможность появления других режимов с будущими обновлениями нельзя исключать, но никаких обещаний на этот счет Rockstar не давала.

GTA 6. Фото Rockstar Games

Даже если впоследствии появится патч с новым режимом, его существование нужно будет проверять по официальным заметкам разработчика и повторным тестам производительности, а не по предположениям пользователей.

На какой консоли лучше играть

Если выбор стоит между PS5 и PS5 Pro, опубликованные измерения говорят в пользу Pro по четкости и стабильности графики. Но разница не превращает 30 FPS в 60. Если уже есть стандартная PS5, менять консоль исключительно ради частоты кадров в GTA 6 не имеет смысла. При выборе между PlayStation и Xbox нужно дождаться одинакового сравнения.

Для сравнения с Xbox Series X/S стоит дождаться одинакового полного теста. Если консоль уже есть, покупка другой только ради GTA 6 на основании нескольких ранних замеров может оказаться неоправданной.

GTA 6. Фото Rockstar Games

Вопросы и ответы

Сколько FPS в GTA 6 на PS5 Pro? Первая волна обзоров подтверждает цель 30 кадров в секунду и отсутствие переключателя на 60 FPS.

Есть ли на PS5 Pro нативное 4K? По техническому разбору — примерно 1440p на этапе рендеринга с повышением четкости изображения до 4K через PSSR.

Работает ли GTA 6 на Xbox Series S? Да, платформа входит в официальный список для запуска 19 ноября.

Можно ли сказать, какая Xbox лучше по FPS? Нет: без опубликованных сопоставимых измерений для Series X и Series S конкретный вывод делать рано.

Выйдет ли GTA 6 на ПК одновременно с консолями? ПК-версия в стартовом списке платформ Rockstar не значится.