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Сегодня, 21:50

В GTA 6 вернется легендарная механика из GTA: San Andreas

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото Rockstar Games

Судя по слухам, которые косвенно подтверждаются ранними утечками, в GTA 6 появится усовершенствованная механика из любимой многими геймерами GTA: San Andreas. Играбельные персонажи смогут толстеть, худеть и подкачиваться.

Обложка. Карта GTA 6 не будет ограничена только одним островом

А влияют на это их активности и питание — получить мускулистого персонажа можно при помощи походов в тренажерный зал, а чтобы потерять форму достаточно лопать фаст-фуд. Пожалуй, даже чересчур реалистично!

Источник: sportskeeda.com
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