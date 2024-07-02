В GTA 6 вернется легендарная механика из GTA: San Andreas

Судя по слухам, которые косвенно подтверждаются ранними утечками, в GTA 6 появится усовершенствованная механика из любимой многими геймерами GTA: San Andreas. Играбельные персонажи смогут толстеть, худеть и подкачиваться.

А влияют на это их активности и питание — получить мускулистого персонажа можно при помощи походов в тренажерный зал, а чтобы потерять форму достаточно лопать фаст-фуд. Пожалуй, даже чересчур реалистично!