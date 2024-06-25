Карта GTA 6 не будет ограничена только одним островом

Появились слухи, что карта GTA 6 не будет ограничиваться только одним островом-штатом, как это было в GTA: Vice City и других частях серии.

Рядом с «большой землей» могут появиться три острова. Один из них вдохновлялся Кубой, другой — Багамами, а референс для третьего из них неизвестен. Если так, то на этот раз отчаянные попытки множества школьников переплыть в GTA «океан», чтобы попасть в другую локацию, могут увенчаться успехом.