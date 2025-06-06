Последние промокоды Genshin Impact со стрима разработчиков

В преддверии выхода обновления «Геншин» 18 июня компания miHoYo Limited выпустила новые промокоды, которые в сумме дают по 300 примогемов и полезные ресурсы.

Важно, что все коды действуют только до утра 9 июня, после чего они станут неактивными и награды получить будет уже нельзя.

MasterSkirk0618: 100 примогемов и 10 волшебной руды усиления

YourSpaceTime: 100 примогемов и 5 книжек опыта героя

VoidStar0618: 100 примогемов и 50 000 моры

Чтобы использовать промокоды, необходимо зайти в раздел «Настройки» внутри игры или на официальный сайт разработчиков.