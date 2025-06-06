CyberPRO
Видеоигры
Уведомления
Главная
CyberPRO
Видеоигры

6 июня 2025, 17:15

Последние промокоды Genshin Impact со стрима разработчиков

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Один из добавленных персонажей в новом обновлении — Скирк.
Фото «СЭ»

В преддверии выхода обновления «Геншин» 18 июня компания miHoYo Limited выпустила новые промокоды, которые в сумме дают по 300 примогемов и полезные ресурсы.

Важно, что все коды действуют только до утра 9 июня, после чего они станут неактивными и награды получить будет уже нельзя.

MasterSkirk0618: 100 примогемов и 10 волшебной руды усиления

YourSpaceTime: 100 примогемов и 5 книжек опыта героя

VoidStar0618: 100 примогемов и 50 000 моры

Чтобы использовать промокоды, необходимо зайти в раздел «Настройки» внутри игры или на официальный сайт разработчиков.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Читайте также
В Венесуэле продолжается разбор завалов после землетрясения. Жену и детей футболиста Трехо нашли мертвыми
Подмосковный выпускник впервые сдал четыре предмета ЕГЭ на 400 баллов
11 федераций хотят запретить российским гимнастам выступать с флагом
Алжир и Австрия играют позорный договорняк с унижением Ирана, Месси дали забить легкий гол, Узбекистан – худшая команда. Что случилось на ЧМ-2026 28 июня 
Лантратова сообщила Путину об ответе ООН на обращение по теракту в Старобельске
Отношения США и Израиля стремительно ухудшаются. Разбор
Популярное видео
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Сводка событий в мире видеоигр: летние фестивали и анонсы новинок

Death Stranding 2 — показали новый тизер на Summer Game Fest 2025

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости