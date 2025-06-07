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7 июня 2025, 00:50

Death Stranding 2 — показали новый тизер на Summer Game Fest 2025

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Кадр из трейлера с Нилом и Люси.
Фото VK Видео

В продолжении оригинальной истории Сэм Бриджес пытается возродить общение между людьми в мире, пережившем катастрофу. Новые подробности о проекте стали известны из официального трейлер ниже.

Здесь игроков знакомят с Нилом, который напоминает Снейка из серии Metal Gear Solid. Он проходит курс лечения у Люси, и это приводит к самым неожиданным последствиям. А в начале видео мы видим двух персонажей, которых играют Алиса Янг и Лука Маринелли, которые присоединились к проекту в 2020 году.

Выход Death Stranding 2 запланирован на 26 июня 2025 года эксклюзивно на PlayStation 5.

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