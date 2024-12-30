Первый кадр из трейлера GTA 6 изображает героиню в пикантном образе

По интернету расходится «скриншот» из нового трейлера GTA 6. На нем изображена главная героиня в весьма откровенном наряде, а по окружению понятно, что она находится в стрип-клубе.

Впрочем, многие сомневаются в достоверности этой утечки — указывая и на то, что скриншот не особенно похож на часть трейлера, а больше напоминает специально выстроенную 3D-сцену, и что на лице у героини отсутствуют родинки, которые видно в первом трейлере.