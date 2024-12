S.T.A.L.K.E.R. 2 отметилась в списке самых красивых игр 2024 года

На канале Digital Foundry вышел ролик, посвященный самым красивым играм 2024 года. В процессе отбора учитывалась не только графика, но и физика — при разработке игр этот немаловажный аспект обычно отходит на второй план.

Победителем стала Indiana Jones and the Great Circle, которая в целом была очень тепло принята среди геймеров. Второе место досталось Senua's Saga: Hellblade II, а тройку лидеров замыкает Star Wars Outlaws, обернувшаяся финансовой неудачей Ubisoft.

Эксперты с канала Digital Foundry посчитали, что визуал в S.T.A.L.K.E.R. 2 также достоин упоминания, хоть игра и не попала в первую десятку. А вот как выглядит полный список игр 2024 года, от которых не оторвать глаз:

1. Indiana Jones and the Great Circle

2. Senua's Saga: Hellblade II

3. Star Wars Outlaws

4. Black Myth: Wukong

5. Penny's Big Breakaway

6. Astro Bot

7. Silent Hill 2

8. Dragon Age: The Veilguard

9. Riven

10. Dragon's Dogma 2

Также достойны упоминания

S.T.A.L.K.E.R. 2

Persona 3 Reload

Metaphor: ReFantazio

Релизы Nightdive Studios

Mighty Morphin Power Rangers: Rita's Rewind

Final Fantasy VII Rebirth

Tiny Glade