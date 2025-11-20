Elden Ring: Nightreign и ARC Raiders номинированы на звание «Лучший мультиплеер года» по версии TGA
За звание лучшей многопользовательской игры поборются пять проектов с различными подходами к онлайн-режимам.
Номинанты:
- ARC Raiders — кооперативный шутер от создателей Generation Zero, где вы в составе отряда добровольцев исследуете мир, собираете ресурсы и сражаетесь с ордами инопланетных машин на разрушенных пляжах Земли
- Battlefield 6 — масштабный тактический шутер, представляющий новую главу в конфликте между расколотым НАТО и частной армией, где ключевую роль играют разрушаемость окружения и кинестетическая боевая система
- Elden Ring: Nightreign — мультиплеерный спин-офф Elden Ring
- PEAK — кооперативный симулятор альпинизма на выживание, где малейшая ошибка может привести к провалу всей команды
- Split Fiction — приключенческий экшен, где два игрока управляют писательницами, застрявшими в симуляции, и должны совместно преодолевать разнообразные уровни, постоянно переключаясь между жанрами фэнтези и научной фантастики.
