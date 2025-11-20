Elden Ring: Nightreign и ARC Raiders номинированы на звание «Лучший мультиплеер года» по версии TGA

За звание лучшей многопользовательской игры поборются пять проектов с различными подходами к онлайн-режимам.

Номинанты:

ARC Raiders — кооперативный шутер от создателей Generation Zero, где вы в составе отряда добровольцев исследуете мир, собираете ресурсы и сражаетесь с ордами инопланетных машин на разрушенных пляжах Земли

Battlefield 6 — масштабный тактический шутер, представляющий новую главу в конфликте между расколотым НАТО и частной армией, где ключевую роль играют разрушаемость окружения и кинестетическая боевая система

Elden Ring: Nightreign — мультиплеерный спин-офф Elden Ring

PEAK — кооперативный симулятор альпинизма на выживание, где малейшая ошибка может привести к провалу всей команды