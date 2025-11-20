EA Sports FC 26 и F1 25 номинированы на звание лучшей спортивной игры TGA 2025
В номинации спортивных и гоночных игр представлены симуляторы и аркадные проекты.
Номинанты:
- EA Sports FC 26 — футбольный симулятор с двумя стилями игры и новой системой прокачки «Архетипы».
- F1 25 — официальный симулятор Формулы-1 с обновленной физикой и сюжетным режимом.
- Mario Kart World — картинги с открытым миром и гонками до 24 игроков.
- REMATCH — футбольный матч 5 на 5, где каждый управляет одним игроком от третьего лица.
- Sonic Racing: CrossWorlds — аркадные гонки с порталами на альтернативные трассы посреди заезда.
