Сегодня, 21:20

EA Sports FC 26 и F1 25 номинированы на звание лучшей спортивной игры TGA 2025

Алексей Буланов
F1 25.
Фото EA

В номинации спортивных и гоночных игр представлены симуляторы и аркадные проекты.

Номинанты:

  • EA Sports FC 26 — футбольный симулятор с двумя стилями игры и новой системой прокачки «Архетипы».
  • F1 25 — официальный симулятор Формулы-1 с обновленной физикой и сюжетным режимом.
  • Mario Kart World — картинги с открытым миром и гонками до 24 игроков.
  • REMATCH — футбольный матч 5 на 5, где каждый управляет одним игроком от третьего лица.
  • Sonic Racing: CrossWorlds — аркадные гонки с порталами на альтернативные трассы посреди заезда.
