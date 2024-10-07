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Курс Хомяк коина на 7 октября 2024 года: пока все плохо

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Как известно, курс токена Hamster Kombat не понравился игрокам — настолько, что те собирались идти в суд и даже жаловались президенту России. Но что происходит с ним сейчас? Возможно, надежда еще есть?

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Увы, пока хороших новостей для «хомяков» мало. Сейчас курс $HMSTR составляет всего $ 0,0049 — то есть 47 копеек. А еще первого октября за него давали $ 0,0056 — и за неделю вернуться хотя бы к этому показателю у токена не вышло.

Пожалуй, единственный позитив заключается в том, что курс стабилизировался — и с минимума 2 октября ($ 0,0042) $HMSTR подрос.

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