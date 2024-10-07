Найдено решение ребус дня из X Empire (Musk Empire) на 7-8 октября
Обновился ребус дня для X Empire (Musk Empire) на 7-8 октября
Ребус дня в X Empire на 7-8 октября.
Правильный ответ: Escrow
Что такое ребус дня в X Empire (Musk Empire)
Каждый день разработчики игры позволяют аудитории разгадать несложную шараду, получив за правильный ответ монеты — их количество зависит от уровня аккаунта. Обычно отгадка так или иначе связана с криптовалютам.
Как отгадать ребус дня в X Empire (Musk Empire)
Откройте меню «Задачи» и нажмите там кнопку «Ребус дня». Перед вами появится картинка с шарадой и поле для ввода разгадки. Подумайте над ней сами, или воспользуйтесь готовым решением. Обновляется ребус дня в 19:00 по московскому времени.
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