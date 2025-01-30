Китайцы делают свою GTA 6 — она будет условно-бесплатной

Для тех, кто устал ждать Rockstar: китайские разработчики выпустили ролик «убийцы» GTA 6. Paradise предлагает масштабный открытый мир, в котором есть место как реалистичным городским пейзажам, так и океанам и тропическим лесам.

Фото Ultra Games HK

Игроки смогут гонять на машинах, участвовать в перестрелках, выполнять задания, зарабатывать деньги и «достигать вершин жизни». Игра проходится как в одиночку, так и с друзьями.

Фото Ultra Games HK

Кроме того, главного героя будут окружать действительно умные NPC — каждый из них с уникальной предысторией, поведением и эмоциями. Искусственный интеллект создаст реплики, которые не будут повторяться, а игрок сможет общаться с NPC при помощи чата или голосом.

Фото Ultra Games HK

В отличие от будущего шедевра Rockstar, Paradise будет работать по модели free-to-play. Монетизация будет завязана на внутриигровых транзакциях.

Фото Ultra Games HK

Обе игры (хочется надеяться) выдут в 2025 году — правда, Paradise сначала появится в раннем доступе сразу на PS5, Xbox Series X|S и ПК. Дальнейшая разработка будет вестись с учетом отзывов игроков, обещают авторы «убийцы» GTA 6 на странице в Steam.

Фото Ultra Games HK

Впрочем, не обошлось и без ложки дегтя. Один из блогеров провел расследование и пришел к неутешительному выводу: Paradise может оказаться не реальным конкурентом GTA 6, а всего-навсего очередным проектом криптомошенников.