Ребус дня из Zoo на 31 января рассекречен
Публикуем решение для ребуса дня из Zoo на 31 января.
Ребус дня в Zoo на 31 января.
Верный ответ: Dolphin
Что такое Zoo
Zoo — еще одна тапалка в Telegram от авторов X Empire. Игрокам нужно покупать животных, развивать зоопарк и выполнять несложные задания: решать ребус и загадку дня, приводить рефералов и т.д.
Что такое ребус дня в Zoo
Ребус дня в Zoo — это простенькая визуальная шарада, в которой зашифровано слово. За решение такой шарады дается 1000 корма для животных.
Как ввести ребус дня в Zoo
Шаг 1. Запустить бот Zoo в Telegram.
Шаг 2. Найти раздел «Задачи» в стартовом меню кликера.
Шаг 3. Пролистать список задач до «Ребуса дня».
Шаг 4. Ввести ответ в свободное поле на английском языке.
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