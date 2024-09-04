Раздел с комбо карточками пропал из Hamster Kombat
Похоже, из Hamster Kombat удалили ежедневное комбо — соответствующая кнопка исчезла из главного меню приложения.
Вероятно, разработчики прислушались к недовольству высокоуровневых игроков, жаловавшихся на непомерные цены нужных для комбинации карточек.
Вполне возможно, что комбо скоро вернется — совсем недавно из «Хомяка» ненадолго пропадала мини-игра.
Обновление: раздел вновь вернули, спустя 10 минут после исчезновения.
Комбо на 4-5 сентября в Hamster Kombat
Комбо-карточки Hamster Kombat на 4-5 сентября.
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