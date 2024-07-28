Найдены комбо-карточки для Хомяка на 28-29 июля
Найдена комбинация карт для «Ххомяка» (Hamster Kombat) на 28-29 июля.
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Что такое комбо-карты в Hamster Kombat
Пожалуй, речь идет о самом простом способе быстрой прокачки аккаунта. Покупая или прокачивая три карты из ежедневного комбо вы не только повышаете пассивный заработок, но и получаете 5 миллионов монет.
Как узнать комбо-карты в Hamster Kombat
Все три карты появляются на нашем сайте каждый день в 15:00 по мск.
Где найти комбо-карты в Hamster Kombat
Карты находятся в одной из категорий в разделе Mine (картинка с киркой). Также туда можно перейти, воспользовавшись кнопкой «Комбо» в главном меню приложения. Зайдя в нужную категорию, остается только приобрести карту за внутриигровую валюту или повысить ее уровень, если она у вас уже есть.
Нужны ли комбо-карты Hamster Kombat?
Трудно недооценивать пользу от комбо-карт — повышать пассивный доход все равно надо, а пять миллионов монет на дороге не валяются. Поэтому причин не собирать ежедневное комбо практически нет — разве что некоторые карточки могут оказаться слишком дорогими для новых аккаунтов.