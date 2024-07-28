Жители России смогут накопить на новый iPhone за 28 дней без выходных

Появилась статистика, посвященная количеству рабочих дней, необходимых жителям той или иной страны чтобы купить iPhone 15 Pro. Она рассчитывалась исходя из средней зарплаты и цены на смартфон в конкретном государстве.

Если верить ей, то в России ради нового айфона придется работать почти месяц — 28 дней. Нас опережает Китай, где нужно отработать 20 дней, но мы значительно опережаем Индию — в этой стране нужно отработать 59 дней. Во главе списка находятся США — там ради iPhone 15 Pro понадобится всего 5 рабочих дней.