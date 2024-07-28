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Сегодня, 16:40

Жители России смогут накопить на новый iPhone за 28 дней без выходных

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото Apple

Появилась статистика, посвященная количеству рабочих дней, необходимых жителям той или иной страны чтобы купить iPhone 15 Pro. Она рассчитывалась исходя из средней зарплаты и цены на смартфон в конкретном государстве.

Фото. iPhone 15 снова подешевел в России

Если верить ей, то в России ради нового айфона придется работать почти месяц — 28 дней. Нас опережает Китай, где нужно отработать 20 дней, но мы значительно опережаем Индию в этой стране нужно отработать 59 дней. Во главе списка находятся США — там ради iPhone 15 Pro понадобится всего 5 рабочих дней.

Источник: DTF
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