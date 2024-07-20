Техно
Видеоигры
Главная
Техно
Видеоигры

20 июля, 23:10

В Hamster Kombat обновилась мини-игра: как получить ключ 21 июля

Владислав Шалганов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Hamster Kombat.

С недавних пор в Hamster Kombat появилась новая мини-игра. За ее прохождение выдают ключи, которые, по словам разработчиков, понадобятся в будущем.

Разгадка головоломки на 21 июля выглядит так:

Задача игроков в новой мини-игре — провести ключик в назначенную область, правильно передвигая красные и зеленые препятствия. На разгадывание головоломки дается всего 30 секунд — если не успеть вывести ключ за это время, то повторить попытку можно будет только через полтора часа.
Hamster Kombat. Опубликован шифр морзянкой для «Хомяка» на 20-21 июля
0
Читайте также
Украинским спортсменам запретили приветствовать россиян на Олимпиаде
Игнатьев и Малютин дали прогнозы на матчи 1-го тура РПЛ
Бастрыкин поручил проверить слова призывающего убивать россиян украинца
Что нужно знать о Матче звезд НХЛ и КХЛ в Москве
Отрава у дома: более 60% заказанных с доставкой блюд оказались непригодными к употреблению
В Роспотребнадзоре заявили о низком уровне заболеваемости листериозом в России
Популярное видео
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
«Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов
СКА не будет играть на самой большой арене в мире
Евгений Кузнецов может продолжить карьеру в СКА
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Опубликован шифр морзянкой для «Хомяка» на 20-21 июля

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости