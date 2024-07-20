В Hamster Kombat обновилась мини-игра: как получить ключ 21 июля
С недавних пор в Hamster Kombat появилась новая мини-игра. За ее прохождение выдают ключи, которые, по словам разработчиков, понадобятся в будущем.
Разгадка головоломки на 21 июля выглядит так:
Задача игроков в новой мини-игре — провести ключик в назначенную область, правильно передвигая красные и зеленые препятствия. На разгадывание головоломки дается всего 30 секунд — если не успеть вывести ключ за это время, то повторить попытку можно будет только через полтора часа.
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