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Сегодня, 22:00

Опубликован шифр морзянкой для «Хомяка» на 20-21 июля

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Hamster Kombat.
Фото Telegram

Расшифрован ежедневный секретный шифр для Hamster Kombat на 20-21 июля.

R . — .
E .
W . — —
A . —
R . — .
D — . .

Что такое ежедневный шифр в Hamster Kombat

Шифр Морзе в Hamster Kombat — это один из простых способов получить побольше монет. Достаточно ввести короткий код азбукой Морзе и игрок получит миллион единиц внутриигровой валюты. Новые коды появляются каждый день в 22:00.

Как вводить ежедневный шифр в Hamster Kombat

Включить режим Морзе можно нажатием кнопки «Ежедневный шифр» в главном меню. Фон станет красным — это значит, что можно вводить код:

Точка (.) — быстрый тап
Тире (—) — продолжительный тап
Между буквами слова необходимо делать небольшие паузы — правильно введенная буква появится на этом же экране.

Hamster Kombat. Названа комбинация комбо карт для «Хомяка» на 20-21 июля

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