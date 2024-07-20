Опубликован шифр морзянкой для «Хомяка» на 20-21 июля

Расшифрован ежедневный секретный шифр для Hamster Kombat на 20-21 июля.

R . — .

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R . — .

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Что такое ежедневный шифр в Hamster Kombat

Шифр Морзе в Hamster Kombat — это один из простых способов получить побольше монет. Достаточно ввести короткий код азбукой Морзе и игрок получит миллион единиц внутриигровой валюты. Новые коды появляются каждый день в 22:00.

Как вводить ежедневный шифр в Hamster Kombat

Включить режим Морзе можно нажатием кнопки «Ежедневный шифр» в главном меню. Фон станет красным — это значит, что можно вводить код:

Точка (.) — быстрый тап

Тире (—) — продолжительный тап

Между буквами слова необходимо делать небольшие паузы — правильно введенная буква появится на этом же экране.